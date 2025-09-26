Calcio – La Bolanese ritrova il Riomaior

Bolano – Quello delle coppe sembra un vizio, si è gridato alla Casualità in Promozione perché il campionato ha riproposto Santerenzina-Don Bosco Spezia a poco più di un paio di giorni dal medesimo confronto in Coppa Italia di categoria, ironia della sorte la 1.a Categoria ligure rimette di fronte Riomaior e Bolanese alla prima giornata di campionato…quando nel weekend precedente le due si sono affrontate in Coppa Liguria.

Tuttavia rispetto al caso visto in Promozione, qui siamo meno al “bis”, stavolta almeno si gioca al “Franco Cimma” di Pagliari e non al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” di Bolano; inoltre la posta in palio c’è per davvero, mentre in Coppa (con tutto il rispetto per il 3-1 messo su da una brillante Bolanese) ambedue le compagini erano già fuori, ormai qualificatosi per il turno successivo il Cadimare.

A entrambe: buona “overture”. Domenica 28/9.