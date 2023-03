Calcio – La Bolanese aspetta il Casarza L.

Bolano – Mancherà lo squalificato attaccante Elhdly Zakaria nella Bolanese che domenica 19/3, ore 15 al “Bertolotti” di Bolano con Rodio di Genova ad arbitrare, ospiterà per la 24.a giornata del campionato di 1.a Categoria ligure (Girone E) quel Casarza Ligure che se non fosse per i 2 punti di penalizzazione sarebbe la terza forza nel raggruppamento…a proposito, scontro diretto in anticipo fra le prime due, poiché c’è Sporting Aurora-Intercomunale Beverino a Sestri Levante alle 14.30 di sabato 18; in casa della capolista.

Tornando alla giornata domenicale infine queste le altre partite in programma: Antica Luni-Colli Ortonovo a Fossone alle 15 con direzione di gara di Failla di Genova, Arcola Garibaldina-Santerenzina alle 11 all’ “Astorre Tanca” con arbitro Marchetti di Chiavari, Borgo Foce Magra-Vezzano ad Ameglia alle 15 con arbitraggio di Minniti di Genova e Pegazzano-Riccò Le Rondini al “Franco Cimma” alle 11 con “fischietto” Romeo.

Nella foto l’allenatore bolanese Paolo Trivelloni