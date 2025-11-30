Calcio – La Bolanese aspetta il Bruborglux

Bolano – Non si fa facile per la Bolanese l’avvicinamento al confronto, pur interno, con quel Bruborglux probabilmente galvanizzato dal pareggio imposto a domicilio nel turno prima al rampante Lerici di quest’anno. A mister Zoran Gjorgiev, mancano Bocchia, Lapperier e Podenzana in difesa; Carta, El Homary e Serusi, a centrocampo…
Tuttavia un motivo di ottimismo e incoraggiamento può risiedere nella probabilità che i frutti del duro lavoro del capace tecnico macedone, a Bolano in fondo da una ventina di giorni, possano a questo punto esplodere da un momento all’altro. Chi vivrà vedrà.
Per la cronaca, si gioca domenica 30/11 (ore 15) al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” di Bolano, per la 10.a giornata del campionato di Prima Categoria ligure: Girone D.
Nella foto una veduta dello stadio di Casarza Ligure dove nel turno precedente la Bolanese ha perso 4-0 contro l’omonima squadra locale