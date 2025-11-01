Calcio – Il Mamas M. tenta la prima vittoria

La Spezia – Il Mamas Migliarinese cerca la prima vittoria nel campionato di Seconda Categoria ligure, Girone F, ospitando al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina il Romito: in quello che è una sorta di derby…fra le due squadre ancora a 0 punti nel raggruppamento, dopo 3 giornate, per lasciare il fondo della classifica; calcio d’inizio alle ore 15, sabato 1/11, arbitro Ravenna.

“Quest’anno è difficile ogni partita – afferma alla vigilia l’allenatore dei padroni di casa Paolo Trivelloni – perché il livello è alto e le squadre sono tutte forti e ben attrezzate, massimo rispetto per il Romito, cercheremo di dare continuità al nostro progetto di crescita (sperando di portare a casa i primi punti della stagione)”.

Nella foto il Mamas Migliarinese all’attacco nel match perso col Colli 2024 a Castelnuovo Magra