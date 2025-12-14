Calcio – Il Mamas M. riceve la Madonnetta

La Spezia – Mister Roberto Belloni non mancava del suo abituale modo disinibito e tendente al gaio, tanto più che la sera prima era quella della festa natalizia della Polisportiva Madonnetta alla ex Ceramica Vaccari (Ponzano Magra), quando in tutt’altro contesto gli è stato chiesto del confronto in programma domenica 14/12 col Mamas Migliarinese; al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, ore 18, arbitro Ravenna: “Loro sono ultimi in classfica, noi quasi, loro giocano in casa e sarà dura. Ad ogni modo noi andiamo là per vincere”.

Sull’altro fronte, tra i padroni di casa come noto atmosfera mai elettrica, l’importante per una società così giovane è adesso soprattutto incamerare esperienza. C’è tutto sommato serenità.

Per la cronaca queste le altre partite in programma in quella che, nel Girone F della Seconda Categoria ligure, è la 10.a giornata…Colli 2024-Ceula 2025, Rebocco-Arcola Garibaldina, Romito Magra-Castelnovese e San Lazzaro Lunense-Monterosso più l’anticipo Albianese-Vezzano.

Nella foto trainer Belloni alla festa di natale della Polisportiva Madonnetta