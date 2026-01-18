Calcio – Il Magrazzurri ospita la terza

S. Stefano Magra – Magrazzurri ampiamente rimaneggiato (tra infortunati e comunque indisponibili) domenica 18/1, ore 15, al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra; di fronte al San Cipriano…vicecapolista nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Non palesa vittimismo comunque mister Marco Cenderelli, il quale è al debutto interno sulla panchina sntostefanese, dopo l’esordio con sconfitta a Follo: “Spero molto nella rifinitura della domenica mattina per recuperare qualcuno, ad ogni modo tutti abbiamo lavorato come meglio e di più in settimana non potevamo, siamo pronti”.

Per la cronaca si gioca per la 17.a giornata, 2.a del girone di ritorno, arbitra Brizzi.