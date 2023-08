Calcio – Il “Magra” ufficializza gli organici

S. Stefano M. – Il Magrazzurri ha avviato al “Luigi Camaiora” santostefanese la preparazione al prossimo campionato di Promozione ligure sotto la guida del neoallenatore Giovanni Putti e contemporaneamente ufficializza, in tal chiave, dirigenza e organigramma tecnico nonché la rinnovatissima “rosa”: che andiamo infatti a vedere…

Presidente – Roberto Ferrarini. Direttore generale – Sandro Amorfini. Direttore tecnico – Alessio Mezzani. Direttore sportivo – Marco Giannarelli. Team manager – Lorenzo Conti.

Allenatore – Giovanni Putti. Collaboratore tecnico – Federico Battaglia. Preparatore portieri – Angelo Lucetti. Massaggiatore – Massimiliano Castellanotti.

Portieri – Matteo Cozzolino e Riccardo Tonelli.

Difensori – Nicolò Barabino, Enrico Lazri, Samuele Lertora, Antonio Capetta, Matteo Mameli, Francesco Menotti, Filippo Cenderello, Nicolò Rizzari e Gabriele Leonardi.

Centrocampisti – Davide Ortelli, Federico Lazzoni, Simone Benabbi, Davide Giannarelli, Edoardo Ratti e Samuele Salamina.

Attaccanti – Davide Gasparotti, Davide Petriccioli, Filippo Carpentieri, Nicholas Ballani, Tommaso Giannini e Alessio

Pellegri.

Allenatore della Juniores sarà Tiziano Beccari che si ributta così nel calcio dopo un periodo sabbatico. Non si possono discutere gli arrivi nel parco-giocatori di nomi quali il mediano Federico Lazzoni già di Spezia e Fezzanese, Viareggio e Massese; o del centrocampista Davide Ortelli per anni “faro” della Tarros Sarzanese, oppure del difensore Nicolò Barabino, il quale esordì in Serie B nello Spezia, poi è stato alla Sarzanese e per parecchio anche in Piemonte. <Lo staff tecnico-dirigenziale – commenta per l’occasione coach “Nanni” Putti arrivato dal Borgo Foce Magra – ha fatto un ottimo lavoro, da parte nostra la volontà di lavorare di certo non manca, poi comincerà il campo a indicarci a cosa possiamo ambire>. Nella foto mister Giovanni “Nanni” Putti, a destra, insiema al “vice” Federico Battaglia