Calcio – Il “Magra” attende il Bogliasco

Santo Stefano Magra – Tre assenze senza dubbio di rilievo, nel Magrazzurri che domenica 5/3 ospita il Bogliasco (ore 15) al “Luigi Camaiora” santostefanese, al di là della solita serie di assenti “stabili” che sono tali ormai da parecchio tempo.

Anzitutto non ci sarà in porta quell’ Andrea Santini da tempo senza dubbio fra gli azzurri più in forma, causa squalifica, molto in forse poi per via di scompensi fisici sia il laterale sinistro Samuele Salamina che a centrocampo capitan Domenico Cariati.

<Peccato non esserci – alla vigilia meglio che nulla Santini si pronuncia – perché è una partita a cui teniamo molto: brucia ancora la sconfitta nel turno d’andata…>.

Per la cronaca si gioca per la 9.a giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione ligure; Girone B.

Nella foto Andrea Santini