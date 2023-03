Calcio – Il Levanto riceve la Caperanese

Levanto – Lo squalificato Edoardo Callo l’unico assente nel Levanto che domenica 5/3, ore 15 al “Raso Scaramuccia”, per la 9.a giornata del campionato di Promozione ligure (Girone B) ospita la Caperanese: quarta in classifica nel raggruppamento; dunque non l’impegno più “ad hoc”, per dei levantesi che non vedono l’ora di interrompere la recente serie di risultati negativi, che li ha allontanati di netto dalla zona-playoff.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno…Cadimare-Golfo Paradiso Pro Recco, Follo-Little James, Magrazzurri-Bogliasco, Marolacquasanta-Don Bosco Spezia, Marassi-Sammargheritese, Molassana Boero-Tarros Sarzanese e San Desiderio-Vallescrivia.

Nella foto, il presidente levantese Dimitri Queirolo, al suo fianco il team-manager Corrado Baietto