Calcio – Il Levanto continua a vincere

Levanto – Seconda vittoria consecutiva del Levanto, dopo quella in casa sull’ Intercomunale Beverino, nel Girone B del campionato di Promozione ligure: 3-0 ed esterno perché sul terreno del “fanalino di coda” Caperanese. Ora il rischio è che la pausa dovuta alle imminenti feste possa sedare lo slancio assunto dai biancocelesti…c’è pur sempre una zona-playout da cui uscire per quanto i rivieraschi vi siano ormai già quasi sulla soglia.

Per la cronaca a Caperana ha segnato Righetti a un quarto d’ora dall’inizio, poi Del Vigo ha deciso il match a pochi minuti dalla fine, dopo il pareggio di Guelfi in avvio di ripresa.

Questa la formazione levantese per l’occasione; Rollandi, Moggia M., Lagaxio (Folli); Del Vigo, Guelfi, Zoppi (Daniello S.); Monacizzo, Varsi, Righetti (Callo); Barilari (Bagnasco) e Rosaia (Massidda).

Nella foto Dimitri Righetti