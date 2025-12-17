Calcio – Il Lerici torna vincente a Casarza

Lerici – Le reti di Benassi e Giampieri consentono al Lerici di tornare alla vittoria dopo sei turni chiudendo in una ventina di minuti la sua trasferta casarzese. Successo molto importante questo per l’ambiziosa compagine lericina che nel mercato invernale sta completando l’organico con l’arrivo di giocatori di spessore tra i quali il “jolly” difensivo Sauro Selimi, annata ’99, ex-Fezzanese proveniente dal Brugnato…

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone D della Prima Categoria ligure, era la 12.a giornata: Riomaior-Iron Fox Amegliese 2-4, Segesta Sestri Levante-Casarza Ligure 0-2, Sporting Aurora Sestri-Lavagna 2-2, Bolanese-Calcio Popolare Spezia 0-1, Cadimare-Riccò Le Rondini 1-0, Ceparana-Forza e Coraggio 1-1 e Marolacquasanta-Bruborglux 1-2.

Conseguente classifica; Lavagna 2.0 punti 29; Marolacquasanta 25; Iron Fox Amegliese 24; Casarza Ligure 23; Riomaior 21; Cadimare e Spezia Calcio Popolare 20; Lerici 18; Sporting Aurora Sestri L. 17; Ceparana e Bolanese 13; Bruborglux e Atletico Casarza Ligure 10; Riccò Le Rondini 9; Segesta Sestri Levante 5; Forza e Coraggio 1.

Tabellino.

ATLETICO CASARZA – LERICI 0 – 1

MARCATORE: Benassi e Giampieri.

ATLETICO CASARZA LIGURE: Trinca, Spintone, Esposto; Casu, Benzoni, Magnoli; Guaitoli, Bagnasco, Bacherotti; Antognetti e Castagnola G. A disp. Sepulveda, Capurro, Castagnola D., Guazzoni, Iezzi, Tassano, Cardini, Rolleri, Damato. All. Del Sante.

LERICI: Pagani, Losso, Seghi; Imperatrice, Bellotti, Lazzoni; Gjonaj, Maglione, Giampieri; Paterno e Sturlese. A disp. Calzetta, Bechere, Milone, Palagi, Vicini. All. Gatti.

ARBITRO: Ruggiero di Genova.