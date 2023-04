Calcio – Il D. Bosco Sp saluta a S. Margherita L.

La Spezia – <Spero sia una bella festa>. Così mister Clodio Bastianelli taglia corto in avvicinamento al match con cui domenica 23/4, ore 15, il suo Don Bosco Spezia chiude il proprio campionato di Promozione ligure; Girone B. Del resto la Sammargheritese non può fare di più che prepararsi allo spareggio col Vallescrivia, il D. Bosco ha ormai fatto la propria più che dignitosa figura, perché non “rassegnarsi” tutti a una piacevole e disinvolta partita di arrivederci? E pazienza se i salesiani dovranno fare a meno di quasi mezza squadra da prestare alla Juniores impegnata nel turno di ritorno, sabato 22 (ore 17) al “Franco Cimma” di Pagliari contro la Borgoratti, per la permanenza nella categoria Juniores d’ Eccellenza: 1-1 in quello di andata a Genova.

<Vuol dire che ne approfitteremo – aggiunge il tecnico con ulteriore serenità – per far giocare allora qualcuno dei nostri ragazzi di solito poco impegnati…”miscelandolo” con qualche veterano a far da chioccia>.

Nella foto uno scorcio dell’ultimo allenamento del D. Bosco Sp