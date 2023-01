Calcio, il D. Bosco riceve il Vallescrivia

La Spezia – Mancherà ancora il fantasista Fabio Santunione, il quale a Bogliasco non ha potuto smaltire la giornata di squalifica poiché non s’è giocato a causa del maltempo, nel Don Bosco Spezia che domenica 15/1 (ore 15) riceve il Vallescrivia al “Franco Cimma” di Pagliari; per la giornata che apre il girone di ritorno nel raggruppamento B del campèionato di calcio di Promozione lifure.

Inoltre è ancora in forte dubbio il portiere Pierfrancesco Greci, mentre capitan Lele Giordano al centro della difesa ha ormai recuperato, il “jolly” Lorenzo Mazzantini difficilmente giocherà per quanto dovrebbe andare in panchina: prudenza…

<Avrei preferito affrontare la squadra di Ronco Scrivia ad armi pari – afferma all’antivigilia l’allenatore Clodio Bastianelli – ma ho molta fiducia nella voglia dei ragazzi che hanno giocato meno fino ad oggi.

Abbiamo provato intanto la difesa a tre e ci da molte più soluzioni,

mi incuriosisce molto, questa gara>.

Per la cronaca arbitra Albanese di Chiavari, assistenti Simoncini della Spezia e Gioia Dainese, pure di Chiavari.

Nella foto, Santunione nelle maglie della difesa avversaria, sullo sfondo Morettini