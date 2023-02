Calcio – Il D. Bosco ospita il Little James

La Spezia – Sul fronte delle squalifiche il Don Bosco Spezia deve fare a meno del terzino Massini, ma recupera il portiere Greci, il difensore Antonelli e il centrocampista Pesare; su quello dei “malmessi” c’è Santunione in forse, ma è quasi sicuro che andrà almeno in panchina, peraltro alla Pieve i salesiani hanno fatto 3 gol in una ventina di minuti anche senza di lui a fare da terminale offensivo.

<La squadra comunque sta bene – è il bilancio di mister Clodio Bastianelli alla vigilia – e per il resto l’importante è l’intensità>.

A differenza del solito, il tecnico non si pronuncia stavolta sugli avversari, nonostante il Molassana Boero abbia fatto nel turno precedente il colpo della giornata battendo una Caperanese che nel Girone B della Promozione ligure era terzo (ora è quarto). Chissà… forse la fiducia in sé stessi va crescendo, in questo D. Bosco a un paio di punti dalla zona-playoff, capofila nel raggruppamento tra le squadre della provincia spezzina.

Per la cronaca si gioca al “Franco Cimma” di Pagliari, domenica 26/2, per l’8.a giornata del girone di ritorno: ore 15.