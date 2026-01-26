Calcio – Il Ceparana pareggia a Beverino

Ceparana – Finisce 1-1 al “Rino Colombo” di Beverino l’anticipo della 16.a giornata che nel Girone di Prima Categoria ligure apriva il girone di ritorno. Cronaca…
Subito in avvio Fagandini impegna in angolo Fiorito.
Al 23′ ancora il Brugnato pericoloso con Gavini che su lancio di Bleve sfiora la traversa.
Al 32′ sempre Gavini fa la barba al palo.
Al 68′ vantaggio ceparanese con Scirocco sul filo del fuorigioco.
All’82’ è pareggio con un fendente da fuori area di Cidale.
Padroni di casa sempre in zona play-out, quarto punto in due gare per gli ospiti, appena sopra tale zona.
Il tabellino
BRUBORGLUX – CEPARANA 1 – 1
MARCATORI: Scirocco al 68′ e Cidale all’ 80′.
BRUBORGLUX: Bleve, Polani, Ferrari M.; Pellistri, Baiardi, Quaranta; Baccelli, Palagi, Gavini; Cidale e Fagandini (83 Fiocchi). A disp. Castagnoli, Lazzari, Del Vigo L., Codeglia, Mozzachiodi. All. Lunghi.
CEPARANA: Fiorito, Chiappini, Russi (60′ Chiappucci); Sciuti, Bertano, Agolli (65′ Braglia); Scirocco (81′ Berisha), Cariati, Gasparotti (75′ Giorgi); Terminello e Suso. A disp. Grondacci, Cogliolo, Simonelli, Bernieri, Galli. All. Della Maggiora.
Arbitro: Di Maria Di Chiavari.
