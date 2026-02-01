Calcio – Il Ceparana ospita il Lerici

Ceparana – Il Ceparana spera di proseguire nella propria serie positiva di fronte al forte Lerici domenica 1.o Febbraio, al “Cipriano Incerti”, ore 14.30; arbitro Sabrin Hamoud.

Queste poi le altre partite domenicali in programma in quella che, nel Girone D della Prima Categoria ligure, è la 17.a giornata e 2.a del girone di ritorno: Marolacquasanta- Sporting Aurora Sestri Levante, Riccò Le Rondini-Casarza Ligure, Segesta Sestri-Bruborglux più gli anticipi del giorno prima Atletico Casarza-Bolanese e Forza e Coraggio-Spezia Calcio Popolare nonché Riomaior-Lavagna 2.0.

Nella foto il Ceparana