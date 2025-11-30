Calcio – Il Ceparana attende il Cadimare

Ceparana – Per il derby provinciale col Cadimare che gli sta davanti in classifica di un paio di punti, domenica 30/11 (ore 14.30) al “Cipriano Incerti” ceparanese, il Ceparana recupera: Tarasconi Jr., Scirocco, Chiappini e Angeli più forse Duran; ancora “out” invece, Gianmarco Simonini, Valletta e Chiodetti. Per la cronaca rossoneri reduci dal pareggio interno col Riomaior, mentre i cadamoti hanno appena battuto di misura il pericolante Atletico Casarza, sempre in casa.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, nel Girone D del campionato di Prima Categoria ligure, è la 10.a giornata…Atletico Casarza-Casarza Ligure, Bolanese-Bruborglux, Lavagna-Calcio Spezia Popolare, Marolacquasanta-Iron For Amegliese, Riomaior-Forza e Coraggio, Segesta Sestri Levante-Riccò Le Rondini e Sporting Aurora Sestri L.-Lerici.

Nella foto l’assente Valletta