Calcio – “Erigozzi” all’Intercomunale già al lavoro

Beverino – Memorial “Enrico Erigozzi” sabato 9/8, al “Rino Colombo” di Beverino, che l’ Intercomunale organizza in memoria di quel giovane calciatore beverinese che mancò in un incidente stradale nel 1987. Suo fratello, Fabrizio, fu poi (vent’anni dopo) uno dei fondatori appunto di quell’ Intercomunale Beverino di cui i suoi figli Iacopo e Davide sono oggi dirigenti…

Restando al torneo, è un triangolare che si consuma in una serata, calendario: Intercomunale-Santerenzina alle ore 18, Fezzanese-Intercomunale alle 19, Santerenzina-Fezzanese alle 20; al termine premiazioni a cui parteciperanno pure gli altri parenti di Enrico, da Giordano ad Andrea, da Simone a Luca.

Nel frattempo avviata la preparazione biancoblu, fiducia nella concessione di una deroga per l’uso del “Rino Colombo” in quel campionato di Promozione a cui prenderà parte la medesima Santerenzina, una categoria sopra la Fezzanese.

Nella foto l’ Intercomunale Beverino all’avvio della preparazione precampionato.