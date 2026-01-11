Calcio – Ecco il Ceparana a “trazione Suso”

Ceparana – Il Ceparana avvia il 2026 ricevendo domenica 11/1, ore 14.30 al “Cipriano Incerti”, quell’ Iron Fox Amegliese che è attualmente vicecapolista del Girone D della Prima Categoria ligure qualche punto dietro al Lavagna 2.0.

Per avviare nel miglior modo possibile l’anno nuovo in rossonero si confida non poco nell’arrivo di quel Kemo Suso che potrebbe essere il “bomber” che mister Marco Tarasconi reclamava da tempo. Artefice dell’operazione, peraltro fulminea, il Direttore sportivo ceparanese Marco Giannarelli a cui la dirigenza non ha mancato di manifestare la propria gratitudine (e probabilmente non è l’ultima mossa di mercato del Ceparana in questo periodo…). Suso ha giocato in passato in Serie D vestendo la maglia del Gravina e in Promozione nelle fila dell’allora Valdivara 5 Terre, dalla 1.a Categoria pure è già passato, nei ranghi del Borgo Ameglia.

Nella foto l’entrata dell’ “Incerti”