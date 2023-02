Calcio, derby provinciale Magrazzurri-Tarros

Santo Stefano Magra – <A parte i soliti manco solo io>.

Il difensore centrale Simone Bertano lo dice mezzo divertito e mezzo no, poiché il riferimento è allo stuolo di assenti che (fra sostanziali titolari ed essenziali riserve) che al Magrazzurri manca ad ogni partita, dall’inizio di questo campionato di Promozione ligure; per un motivo o per l’altro.

Si gioca alle ore 15, domenica 19/2, al “Luigi Camaiore” santostefanese alle ore 15: contro la Tarros Sarzanese per la 7.a giornata del girone di ritorno,

Nel frattempo la tenuta morale nel “Magra” è buona, gli azzurri hanno giocato bene in casa del Don Bosco Spezia nel turno scorso, secondo mister Francesco Leone non erano andati male nemmeno contro la Caperanese…prima che la disponibilità di certi giocatori d’altro livello non spostasse le sorti del match a favore degli avversari.

<Di fronte alla Tarros – considera l’allenatore alla vigilia – potremmo essere davanti a un potenziale bivio, con ciò intendendosi il punto in cui il nostro campionato potrebbe prendere la via del centroclassifica in questo Girone B, o viceversa stabilizzarsi nella lotta per togliersi dalla zona-playout>.

Nella foto coach Francesco Leone