Calcio – Derby provinciale all’ “A. Tanca”

Beverino – Derby provinciale all’ “Astorre Tanca” spezzino, domenica 18/1 per la 17.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B; che poi è la 2.a del girone di ritrono. Si affrontano con calcio d’inizio alle ore 15 infatti il Canaletto Sepor padrone di casa e l’ Intercomunale Beverino. Non si pronunciano nei ranghi di quest’ultimo all’indomani della battaglia pareggiata in casa con l’ Angelo Baiardo quarto in classifica (intanto il campo ha detto da sé che i biancoblu sono vivi eccome…).

Fra i padroni di casa si pronuncia almeno il capo dell’area organizzativa Fabrizio Vaccarini: “Due squadre che arrivano da due risultati importanti e puntano ad agganciare la zona tranquilla della graduatoria, i nostri avversari hanno appena fermato una corazzata come il Baiardo, il Canaletto è tornato al successo dopo 6 turni sul campo della Calvarese e se vince raggiunge proprio l’Intercomunale in classifica. Partita che si preannuncia equilibrata e forse un pari potrebbe anche accontentare entrambe”.

Per la cronaca arbitra Laconi di Genova.

Nella foto, il capitano della Beverino, Davide Lunghi