Calcio – Derby provinciale a Levanto

Levanto – E’ un Levanto un po’ arrabbiato, quello che riceve a Moltedi un’ Intercomunale Beverino (al contrario) in piena salute, a giudicare dalle quattro vittorie consecutive da cui proviene. “Sconfitta immeritata” è come valuta quella sul campo del San Desiderio, il weekend prima, il segretario levantese Piergiorgio Bussani.All’opposto sul versante beverinese il tecnico Romano Camicioli sprizza soddisfazione: “Contento dell’atteggiamento e della voglia di fare risultato dei miei ragazzi, complimenti a tutti, stiamo lavorando bene. Sull’individuale vi consiglio di seguire quel Ferrari del 2006”.

Al “Raso Scaramuccia” arbitra Viviani di Genova, calcio d’inizio alle ore 15, domenica 14/12…per la 12.a giornata del canpionato di Promozione ligure; Girone B.

Nella foto il “Raso Scaramuccia” a Moltedi