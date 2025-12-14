Calcio – D. Bosco Sp nella tana della vicecapolista

La Spezia – Don Bosco Spezia rigenerato, dopo il risultato più che tennistico rifilato a Pagliari al “fanalino di coda” Caperanese, determinante a detta di mister Clodio Bastianelli nel contesto la ricomparsa di alcuni giocatori fuori da tempo. “Poi chiaramente – aggiunge – non poco ha voluto dire la stessa voglia e il medesimo bisogno di assolutamente vincere”.

Peccato per i salesiani che non ci sia molto tempo per godersela, poiché ecco subito la trasferta di Ronco Scrivia, niente meno che contro il Vallescrivia vicecapolista nel Girone B del campionato di Promozione ligure. “E poi non scordiamoci – rincara come non bastasse l’esterno -trequartista rossonero Nicola Marte Rosario – che lassù fa pure freddo come da noi e in buona parte della Liguria non siamo abituati”.

Per la cronaca arbitra Calmatui di Genova, calcio d’inizio alle ore 15, domenica 14/12 per la 14.a giornata.