Calcio – D. Bosco Sp in zona-playoff

La Spezia – Perentorio il tre a zero con cui a Pagliari il Don Bosco Spezia batte il Rapallo Rivarolese insediandosi così in zona-playoff nel Girone B del campionato di Promozione ligure. C’era davanti il “fanalino di coda” in classifica; tuttavia il girone di ritorno per i salesiani non poteva cominciare meglio…

Le reti al “Franco Cimma”: il “brasiliano dei calci piazzati” del Don Bosco, Antonelli, sblocca lo “score” già al 6′ appunto su punizione. Già al 18′ Di Muri raddoppia tirando verso il palo più lontano su cross di Cuccolo. Al 7′ della ripresa, dopo varie occasioni mancate dagli ospiti, Campagni triplica su rigore concesso per un fallo di mano. Pochi minuti più tardi viene espulso Pisacane (ma senza sostanziali riflessi sull’andamento dell’incontro e tanto meno sul risultato).

Tabellino.

D. BOSCO SP – RAPALLO R. 3 – 0

MARCATORI: Antonelli, Di Muri, Campagni su rig.

DON BOSCO LA SPEZIA: Greci, Cuccolo, Antonelli; Morettini (Adami), Pisacane, Mazzantini; Napoletano (Raso), Campagni (Romanelli), Vargas Rojas (Barsanti); Guelfi (Scuto) e Di Muri.

RAPALLO RUENTES RIVAROLESE: Ventura, Chiesa, Gjurra; Sartori (Macaj), Raso, Oucif; Toscano F. (Cacciatore), Chaves, Parigi (D’ Alessandro); Toscano A. e Owusu.

ARBITRO: Carida di Genova.