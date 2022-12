Calcio – D. Bosco Sp imbattuto a Caperana

La Spezia – Il Don Bosco Spezia se ne va imbattuto dalla tana della capolista a Caperana e desta sempre più l’impressione anche se in quarta posizione viene adesso agganciato dal Vallescrivia, di poter aspirare a un campionato da primissime posizioni (nel Girone B della Promozione ligure).

In estrema sintesi: dopo una dozzina di minuti gol annullato a Santunione per fuorigioco; nella ripresa accelerazione del Don Bosco in apertura, ma verso la metà l’iniziativa passa alla Caperanese, tuttavia in contropiede gli oratoriani si vedono dapprima annullare un altro gol a Santunione sempre per “offside” su iniziativa di Napoletano…quindi sfiorano il palo con Campagni. Nel finale invece i padroni di casa impegnano Greci prima con un tiro-cross di Giofré e dopo con una conclusione di Pantini.

Tabellino.

CAPERANESE – D. BOSCO SP 0 – 0

CAPERANESE: Traverso, Dall’Aglio, Pane (18’ Giofré), Rolandelli, Cogozzo, Pomo, Arbocò. Cesaretti, Mosto, Pantini (74’ Spadoni), Linale (65’ Traversaro). A disp. Devoto, Cervini, Modica, Molinari, Toscano, Costa, Spadoni.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini (88’ Gigante), Pesare, Giordano, Conti, Napoletano (77’ Laghezza), Campagni (69’ Morettini), Gavini (77’ Simoni), Santunione (80’ Boggio), Adami. A disp. Papadhopulli, Mazzantini, Broccini.

Arbitro: Grandi di Novi; assistenti Florjana Doci di Savona e Manuela Sciutto di Novi ligure.

Note: espulso Antonelli all’82’ per doppia ammonizione.

Nella foto l’allenatore salesiano Clodio Bastianelli