Calcio – D. Bosco in visita alla Tarros Sarzanese

La Spezia – Derby provinciale per il Don Bosco Spezia, atteso domenica 5/11 al “Miro Luperi” dalla Tarros Sarzanese, ore 15, per la 9.a giornata del campionato di Promozione ligure (Girone B); arbitra Vranicich di Genova.

I salesiani recuperano Di Muri in attacco, ma devono fare a meno di Massini sulla fascia sinistra e di Napoletano a ridosso delle punte, inoltre è incerta la presenza fra i pali di Greci.

“Abbiamo voglia di continuare a fare punti – afferma alla vigilia l’allenatore Clodio Bastianelli – per definire una volta per tutte la nostra effettiva identità. Anzitutto non deve ripetersi quella decina di minuti seguita al nostro vantaggio contro la Psm Rapallo a Pagliari. Al di là di ciò…direi che al “Franco Cimma” nel turno scorso si sono viste due buone squadre, almeno per questa categoria, infatti ne è scaturita una partita interessante; comprensiva appunto di un buon Don Bosco”.

Nella foto il capitano Lele Giordano