Calcio – Coach Bastianelli parla nel giorno dell’avvio

La Spezia – Iniziata la preparazione al Don Bosco Spezia, al “Franco Cimma” di Pagliari, in vista del prossimo campionato di Promozione ligure. Per l’occasione quattro chiacchiere col confermato, ancora una volta, mister Clodio Bastianelli…

E’ un buongiorno anche se vi siete ritrovati di tardo pomeriggio ?

“Si respira contentezza eccome nell’aria, qui, questi presupposti paiono esserci tutti. Il gruppo di base è rimasto in sostanza lo stesso, con qualche rinforzo, ci sono non pochi giovani”.

Concentriamo il discorso sulle prospettive se proprio non vogliamo parlare di obiettivi.

“Il primo giorno di lavoro è sempre molto bello, si rivedono i ragazzi che già cooscevi, si conoscono quelli nuovi e si registra la rinnovata fiducia della società; con la quale si ribadisce il punto della situazione. Per dire qualcosa di più aspettiamo magari Dicembre ?”.

Si può parlare almeno di speranze ?

“A parte gli scherzi c’è un obiettivo morale e un altro, diciamo, numerico. Il primo che è quello potremmo dire basilare, è quello di stare bene tutti insieme, con l’umiltà lavorare al meglio tutti assieme anche perché questa è la premessa per fare al meglio pure in campo: questo lo so, cosa vuol dire, del resto penso siano un pochino i normali propositi di tutti. Dove possiamo arrivare invece è un po’ più difficile da sapersi. Dove arriveremo non lo so. Tanto meno ora”.

E l’obiettivo in cifre ?

“L’altro è l’intento (almeno con questo verbo possiamo definirlo) di fare meglio rispetto al campionato precedente, almeno un punto di più, se nella stagione scorsa siamo arrivati ottavi dobbiamo cercare di arrivare quanto meno settimi. Poi se i punti in più saranno una decina o dozzina e/o sfioreremo i playoff, non oso sperare di più, allora sarebbe andata molto meglio e sarebbe veramente una gran cosa”.

Nella foto Bastianelli al centro e il vicepresidente Alfredo Iandoli, sulla sinistra, parlano alla squadra nel giorno del raduno

