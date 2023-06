Calcio, chiuso il Calderoni al Levanto

Levanto – Al Sestri Levante, che in finale ha sconfitto per 2-1 la Golfo Paradiso, il Memorial “Gaetano Calderoni” (indimenticato gran appassionato di calcio, anche giovanile, che tanto seguì da volontario dopo aver giocato pure in Eccellenza) che il Levanto ha organizzato al “Raso Scaramuccia” levantese per l’annata 2011 della categoria Esordienti. Levanto, allenato dall’ ex “aquilotto” in Serie C Gianni Di Staso, “okay” nella prima fase in cui batte dapprima il Rupinaro per 3-0 e poi la Golfo Paradiso con un 2-0; troppo forte invece un Sestri che successivamente si rivelerà infatti la miglior squadra del torneo e s’impone ai levantesi per 3-0.

Non va altrettanto bene nelle semifinali, dove i biancocelesti non sono fortunati contro la Golfo, che s’impone per 1-0 per poi perdere appunto la “finalissima” coi sestresi che già l’avevano sconfitta per 1-0 nella fase iniziale.

Per la cronaca: Sestri L.-Rupinaro 4-2, Golfo Paradiso-Rupinaro 2-0 e in semifinale Sestri L.-Rupinaro 4-3 gli altri “score”.

Nella foto il Levanto 2011