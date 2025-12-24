Calcio – Che colpo il Lerici !

Lerici – Colpo grosso del Lerici, in rimonta e con doppietta di Shqypi, contro un Marolacquasanta che così perde il secondo posto in classifica nel Girone D della Prima Categoria ligure. Al “Piero Bibolini” di Falconara ospiti in vantaggio dopo poco più di mezz’ora con Adami su svarione difensivo locale, a pochi minuti dal riposo pareggia Shqypy con tiro forse lievemente deviato, quasi a metà ripresa la rete decisiva ancora di Shqypi su calcio di rigore.

Una traversa su punizione del fresco rinforzo Zavatto e un palo di Giampietri tra i padroni di casa che dal 70′ giocano in dieci per espulsione, per doppia ammonizione, di capitan Maglione. Annullata nel finale, probabilmente per fuorigioco, una rete a Sturlese (che oltretutto nell’occasione si fa male…). Altre due espulsioni, una per parte, a gara appena conclusa.

Gli altri risultati in quella che era la 13.a giornata: Calcio Popolare Spezia-Cadimare 7-0, Lavagna 2.0-Bolanese 3-0, Iron Fox Amegliese-Atletico Casarza 4-2, Bruborglux-Sporting Aurora Sestri Levante 1-3, Casarza Ligure-Riomaior 0-1 e Forza e Coraggio-Segesta Sestri L. 1-4.

La conseguente classifica; Lavagna 2.0 punti 32; Iron Fox Amegliese 27; Marolacquasanta 25; Riomaior 24; Casarza Ligure e Spezia Calcio Popolare 23; Lerici 21; Sporting Aurora Sestri Levante e Cadimare 20; Ceparana e Bolanese 13; Riccò Le Rondini 12; Bruborglux e Atletico Casarza 10; Segesta Sestri L. 8; Forza e Coraggio 1.

Tabellino.

LERICI – MAROLACQUASANTA 2 – 1

MARCATORI: Adami al 33′ e Shqypi al 40′ e (su rig.) al 65′.

LERICI: Calzetta, Bellotti, Losso; Alberto, Zavatto, Seghi; Benassi, Maglione, Milone; Giampieri e Shqypi.

MAROLACQUASANTA: Bartolozzi, Chiappini, Paparcone; Eminente, Salku, Adami; Vargas Ropjas, Odone, Garibotti; Agotani e Drovandi.

ARBITRO: Salvetti.

Nella foto Sturlese a terra subito dopo il gol annullato