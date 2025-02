Calcio – Ceparana sempre più capolista

Ceparana – Pochi o nessun problema per il Ceparana, contro l’ Under 21 del Magrazzurri, battuto 4-1 al “Cipriano Incerti” (di Ceparana): nella 15.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure; in quel Girone F che la squadra rossonera continua non a caso a capeggiare.

Tabellino…

CEPARANA – MAGRAZZURRI U21 4 – 1

MARCATORI: Giorgi (2) Maggiari, Terminello, Bellegoni.

CEPARANA: Fiorito, Marianelli (Mini), Braglia (Fiorini); Beggiato, Bologna F., Chiappini; Scirocco, Giorgi, Maggiari; Terminello e Belakhdim. A disp. Grondacci, Lotta, Maccione.

MAGRAZZURRI UNDER 21: Grandi, De Vivo, Macchini; Martelli, Foschi, Masi; Gassama, Bologna C., Bellegoni; Folegnani e Giannini.

ARBITRO: Coccoluto.

Nella foto la panchina del Ceparana