Calcio – Ceparana motivato dalla presentazione

Ceparana – Il Ceparana avvia il proprio campionato di 1.a Categoria ligure, Girone E, domenica 24/9 al “Cipriano Incerti”: ore 15 e avversario il Follo.

Smaltita l’euforia della salita dalla 2.a, qualche interrogativo sulla stagione che può attendere i rossoneri nella serie superiore è stato più recentemente avanzato sulla squadra da com’è andata la Coppa Liguria, da cui essi sono usciti senza un punto. Ad ogni modo la competizione è senza dubbio servita a mister Alessandro De Biasi, il quale si rifiuta di fare divisioni fra titolari e riserve, per meglio capacitarsi dell’intero materiale umano a disposizione e si sa che a lui piace eccome lavorare.

Altresì, non sono andati meglio in Coppa i follesi, a loro volta subito fuori. Poi molto si conta sull’atmosfera che può essere trasmessa all’ “Incerti” dalla recente serata di presentazione della società nella sua edizione 2023/24, nella centrale Piazza Europa, dove hanno presenziato alcune centinaia di cittadini in festa.

C’era anche il sindaco Alberto Battilani. Le squadre ceparanesi hanno sfilato tutte dalle maggiorenni (c’è anche quella B in 2.a categoria…) alla Scuola Calcio, passando dal Settore giovanile, fra gli unanimi applausi. Parole di ottimismo da tutta la dirigenza a cominciare dal presidente Diego Bancallari, particolare evidenza al direttore tecnico del “vivaio” Andrea Mariano, vecchia gloria dello Spezia; da parte sua il direttore sportivo del settore “verde” Lorenzo Montefiori ha voluto ricordare, una volta di più, che da parte del club l’obiettivo è la crescita del bambino/ragazzo generale e non solo sportiva.

Nella foto un momento della serata