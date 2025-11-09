Calcio – Ceparana alla prova della vicecapolista

Ceparana – Le ambizioni del Ceparana alla prova della vicecapolista. Dopo tre vittorie consecutive, il suo campionato potrebbe essere a un vero punto di svolta, o forse no. Al “Cipriano Incerti” arriva il Marolacquasanta, sabato 8/11 alle ore 14.30 con arbitro Ugolini, se lo batte potrebbe anche ritrovarsi (con un po’ di fortuna) secondo o terzo anche se non da solo: sarebbe come bussare alle spalle della capolista Lavagna 2.0; se perde o pareggia, resta una squadra di centroclassifica, almeno per il momento…
Chi vivrà vedrà. Nel frattempo ecco poi gli altri incontri in quella che, nel Girone D della Prima Categoria ligure, è la 7.a giornata.
Casarza Ligure-Bruborglux, Forza e Coraggio-Lavagna 2.0, Cadimare-Sporting Aurora Sestri Levante, Calcio Popolare Spezia-Riomaior, Iron Fox Amegliese-Lerici e Riccò Le Rondini-Bolanese.
