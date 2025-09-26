Calcio – Cadimare-Lerici già un match-clou?

Lerici – Potenzialmente il “match-clou”, anche se trattandosi delle prima giornata può sembrare una contraddizione in termini poiché tutti nel girone sono ovviamente a zero, questo Cadimare-Lerici in programma nel turno inaugurale del campionato di Prima Categoria ligure…invece no, dato che si tratta di due delle tre (l’altra è Il Bruborglux) squadre della provincia ad aver superato il primo turno in Coppa Liguria della categoria, nella provincia spezzina; qualificazione peraltro in entrambi i casi alquanto convincente.
Già una sorta di spareggio per il monopolio di questo primissimo scorcio di campionato ? Chissà, nel frattempo godiamoci il confronto, domenica 28/9.
Nella foto il Lerici