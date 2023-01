Calcio – Cadimare a Sarzana per il rilancio

Cadimare – Il Cadimare punta a recuperare a Sarzana quella intensità che da un po’ gli manca, lo stesso che secondo mister Massimo Baudone ha fatto difetto nell’ultima sconfitta, la seconda consecutiva (dopo oltre un mese di soddisfazioni) contro la Caperanese al “Denis Pieroni”.

<Avevamo qualche acciacco – si guarda indietro l’allenatore bianconero – ma almeno nella ripresa, in superiorità numerica per via di quella espulsione, avremmo potuto fare di più. Invece abbiamo subito troppo un avversario fisico, organizzato, con individualità importanti>.

Contro la Tarros al “Miro Luperi”, domenica 29/1 per la 19.a giornata e 4.a del girone di ritorno del campionato di Promozione ligure / Girone B, mancherà lo squalificato Desogus; rientra invece Di Vittorio anche se non è scontato sia in campo.

Fischio d’inizio alle ore 15.

Nella foto, il Direttore generale cadamoto, Roberto Podenzana