Calcio – Buona la prima della Madonnetta

Ponzano Magra – La Polisportiva Madonnetta inaugura il suo primo campionato come meglio non poteva: vittoria in trasferta, qualcuno farà notare all’ultimo minuto, ma proprio ciò probabilmente rivela la determinazione con cui i biancorossi si affacciano alla competizione e tanto più che il successo è arrivato in rimonta.

A Romito Magra infatti il Romito era passato in vantaggio dopo pochi minuti grazie a una sfortunata autorete di Crovara, ma già al 12′ ecco il pareggio su calcio piazzato di Zuccarelli, infine allo scadere il gol decisivo di Stefani a risoluzione di una mischia nata da una punizione-cross di Vanacore.

Per l’occasione mister Roberto Belloni ha schierato: Polese, Maloni, Crovara; Stefani, Zuccarelli (Masi), Macchini; Giannini, Ratti (Bernardini), Vanacore; Folegnani e Bologna. A disposizione Giannazzetti, Tonelli, Vita, De Vivo, De Simone, Chiesa e D’ Angelo.

Queste poi gli altri risultati in questa giornata inaugurale…Colli 2024-Arcola Garibaldina 1-1, Monterosso-Vezzano 2-0, San Lazzaro Lunense-Ceula 2025 1-1, Albianese-Castelnovese 1-1 e Mamas Migliarinese-Rebocco 1-2.

Nella foto la Madonnetta