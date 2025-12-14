Calcio – Bolanese verso la terza vittoria di fila?

Bolano – Bolanese in odore di terza vittoria consecutiva ? Potrebbe anche essere, ma ad opporsi, domenica 14/7 (ore 15) al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” c’è uno Spezia Calcio Popolare proveniente dal 4-0 rifilato a un malcapitato Ceparana all’ “Astorre Tanca”.

Lo stato di salute degli ospiti appare piuttosto chiaro, tuttavia pure a Bolano ci si compiace per quelli che paiono gli effetti della “cura Zoran Gjorgiev”, specie dopo quello che qualcuno in loco ha chiamato il “miracolo di Falconara”; che ha visto i giallorossi imporsi, peraltro terminando in otto contro dieci a causa delle espulsioni, per 3-2 in casa del più quotato Lerici. Il tecnico macedone si sta facendo apprezzare.

“Iniezione di fiducia che ci voleva – commenta a posteriori da parte sua il direttore sportivo Christian Macchini – in una stagione in cui, tra infortunati e squalificati e qualcos’altro ancora, non siamo mai scesi al di sotto del paio di indisponibili a partita…”.

Nella foto la panchina della Bolanese al “Falconara Stadium”