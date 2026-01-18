Calcio – Bolanese riceve lo Sporting Aurora

Bolano – La Bolanese riceve lo Sporting Aurora di Sestri Levante, domenica 18/1, ore 15 al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” per la 15.a giornata del campionato del campionato di Prima Categoria ligure (Girone D) che chiude ivi il girone di andata.

Tanto per cambiare sfilza di indisponibili a Bolano, dove però l’ambiente è alquanto in forze dopo la cinquina imposta a domicilio al Marolacquanta, in proposito il direttore sportivo giallorosso Christian Macchini afferma: “Solo chi non conosce il reale valore della nostra “rosa” può essere rimasto sorpreso dal risultato del “Tanca”, adesso l’importante è acquisire continuità e dunque fiducia, perché il campionato è ancora lungo…”; per la cronaca arbitra Salvetti.

Le altre partite in programma nel raggruppamento nel turno sono Lavagna 2.0-Marolacquasanta, Iron Fox Amegliese-Segesta, Lerici-Riomaior: più gli anticipi Bruborglux-Atletico Casarza 0-0, Spezia Calcio Popolare-Riccò Le Rondini 1-2, Casarza Ligure-Ceparana 0-1 e Forza Coraggio-Cadimare 1-1.

Nella foto la Bolanese all’attacco contro il Marolacquasanta