Calcio – Bolanese nella tana del Marolacquasanta

Bolano – Bolanese in casa niente meno che del Marolacquasanta, terza forza del Girone D della Prima Categoria ligure, vicecapolista sino a pochissimo tempo fa; al primo impegno di campionato del 2026. Si gioca all’ “Astorre Tanca” spezzino, domenica 11/1, ore 11 (con arbitro Selmi di Chiavari).

Questi poi gli altri incontri in programma in quello che, nel raggruppamento, è la 14.a giornata che poi è la penultima nel girone di ritorno: Atletico Casarza-Lavagna 2.0, Cadimare-Casarza Ligure, Ceparana-Iron Fox Amegliese, Riccò Le Rondini-Forza e Coraggio…più gi anticipi del sabato Riomaior-Bruborglux, Segesta Sestri Levante-Lerici e Sporting Aurora Sestri L.-Spezia Calcio Popolare.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube