Calcio – Bolanese fuori dalla zona-playout

Bolano – Una precoce quanto spettacolare rete di Leonardo Dascanio, al 3′, in tuffo a pesce su cross di Andrea Castellanotti vale alla Bolanese il ritorno alla vittoria a spese del forte Riomaior e l’uscita dallazona-playout. Sintetica cronaca dal “Luigi Bertolotti” di Bolano al netto appunto del gol…
Al 21′ Biloni sfiora la traversa su calcio piazzato dal limite dell’area.
Al 22′ Franceschini spara altissimo da eccellente posizione.
Al 35′ Casto para in due tempi un colpo di testa in mischia.
Ripresa.
Al 2′ è stavolta Biloni a sprecare oltre la traversa da favorevolissima posizione.
Al 4′ i bolanesi rispondono con Dascanio che fa la barba al palo.
Al 9′ i padroni di casa reclamano il rigore per un presunto fallo di mano in un “mischione” in area su un tiro di Tachinini.
Al 22′ Casto in uscita nega il pareggio a Castro.
In tempo di recupero Sommovigo in mischia sventa il pari quasi sulla linea di porta.
Questi poi gli altri risultati in quella 16.a giornata che, nel Girone D della Prima Categoria ligure di calcio, apriva il girone di ritorno: Bruborglux-Ceparana 1-1, Casarza Ligure-Forza e Coraggio 8-1, Iron Fox Amegliese-Riccò Le Rondini 1-0, Lavagna 2,.0-Segesta Sestri Levante 5-0, Lerici-Cadimare 1-1, Spezia Calcio Popolare-Marolacquasanta 4-3 e Sportin Aurora Sestri L.-Atletico Casarza 2-1.
Conseguente classifica; Lavagna 2.0 punti 41; Iron Fox Amegliese 32; Spezia Calcio Popolare 29; Lerici 28; Riomaior 27; Casarza Ligure e Sporting Aurora 26; Marolacquasanta 25; Cadimare 24; Bolanese 19; Ceparana 18; Riccò Le Rondini 16; Bruborglux 12; Atletico Casarza 11; Segesta Sestri 10; Forza e Coraggio 3.
Il tabellino
BOLANESE – RIOMAIOR 1 – 0
MARCATORI: Dascanio al 3′.
BOLANESE: Casto, Deidda, Billi; Tacchini, Beggiato, Sommovigo; Dascanio (Barbieri), Gervasi (Briselli), Macchini (Carta); Castellanotti A. e Castellanotti D. A disp. Podenzana, Biagioni, Lorieri, Degano e Briselli.
RIOMAIOR: Savani, Lonardo (Castro), Martelli; Fazio (Villa), Saloni, Coppola; Sciaccaluga, Biloni (Bartoletti), El Zahraoui; Franceschini e Manfroni (De Lucia). A disp. Manfredi, Pasini, Velez Montoya, Cattani e Parra.
ARBITRO: Chiapolino di Chiavari.
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube