Calcio – Bolanese a Sestri Levante

C’è addirittura chi s’è infortunato sciando, in questa Bolanese che non ne vuol saper d’avere un po’ di fortuna, ma d’altronde non ne vuol sapere di rinunciare anche alle ultime briciole di speranza di arrivare quanto meno ai playoff.

“Tra recuperabili a breve e in forse – commenta cercando un pizzico di ironia il Direttore sportivo Christian Macchini– ma anche fra lungodegenti e chi già ha chiuso la stagione, o forse addirittura la carriera perché sta decidendo di ritirarsi, tra chi ha impegni di lavoro e chi di famiglia: si riesce quasi a mettere insieme una squadra di indisponibili. Oltretutto andiamo a giocare su un campo grande senza contare che è su quel sintetico a cui noi non siamo abituati. Il medesimo orario è un po’ insolito”.

In effetti mancano fra titolari e non proprio tali Angeli e Bocchia, Lapperier e Maracci, Podenzana in difesa; Civinini e probabilmente Carta a centrocampo, Colombo, Cozzani e Iaione in avanti.

“Meno male che da “diesse” – continua – ho messo insieme una rosa da ventiquattro giocatori perché se no ormai toccava rientrare in campo a me che sto per compiere cinquant’anni”.

D’altra parte i giallorossi provengono da tre vittorie di fila e non è pertanto facilissimo nemmeno abbandonarsi al completo pessimismo…

“Dobbiamo continuare così – conclude – pure nelle ultime quattro partite che restano, non si sa mai, con tutto il rispetto per un Segesta che in classifica meriterebbe ben di meglio”.

Per la cronaca domenica 6/3 (ore 18.30) per la 12.a giornata del girone di ritorno, Girone D della Prima catregoria ligure, arbitra Fara di Genova.