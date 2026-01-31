Calcio – Bolanese a Casarza Ligure

Bolano – E’ la Bolanese, naturalmente insieme all’ Atletico Casarza a cui fa visita, ad aprire le contese nella 17.a giornata (2.a del girone di ritorno) nel Girone D della Prima Categoria ligure di calcio…si gioca alle ore 15 a Casarza Ligure; arbitro Garibaldi Chiavari.
Questa la formazione bolanese annunciata dal tecnico ospite, ossia il macedone Zoran Gjorgiev, per l’occasione: Casto, Deidda, Billi; Tacchini, Beggiato, Sommovigo; Dascanio, Briselli, Macchini; Castellanotti A. e Castellanotti D.
