Calcio – “Assalto” di rafforzamento del Levanto

Levanto – “Attacco” di fine anno, in chiave di rafforzamento della “rosa”, da parte di un Levanto magari già galvanizzato dalle due vittorie consecutive in campionato e spronato più che mai a togliersi al più preso dalla zona-playout del Girone B (della Promozione ligure). L’alacre lavoro in particolare del Direttore tecnico Raffaele Sassarini e di quello sportivo Mirko Ruffini, supportati dall’allenatore Christian Borghetti, ha portato all’approdo dei seguenti rinforzi…

Federico Pozzi, difensore annata 2005, arrivato dal Rivasamba; Matteo Bagnasco, attaccante classe 2003, giunto dal Monterosso; Luca Mazzei, centrocampista del 2007 pervenbuto dalla Fezzanese; Lorenzo Massidda, centrocampista 2007 a sua volta approdato dal Rivasamba; Ettore Raggi, difensore 2006 in arrivo dal Bruborglux; Michele Garaventa, attaccante 2006, in approdo dalla Caperanese; Nicholas Dominici, centrocampista 2009, dal Canaletto Sepor; Hossain Soyad, attaccante 2007, del Bangladesh.

Hanno invece salutato: i difensori Francesco Tiscornia passato al Ceula 2025 ed Edoardo Gargiulo finito al Serricciolo in Seconda Categoria toscana più il portiere Daniele Viti, ingaggiato dal San Lazzaro Lunense Seconda Categoria spezzina.

Nella foto lo stadio levantese “Raso Scaramuccia”