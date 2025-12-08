Calcio – Alla Bolanese il duello col Lerici

Lerici – Alla Bolanese, nonostante l’inferiorità numerica, la battaglia del “Falconara Stadium” con un Lerici che paga soprattutto quella decina/dozzina di minuti costata tre reti sul groppone; reti ed espulsi al “Piero Bibolini”…
Al 4′ ospiti in vantaggio con Davide Castellanotti su “assist” di Colombo.
All’ 8′ raddoppia lo stesso Colombo con un bel diagonale accentrandosi da destra.
Al 14′ triplica di nuovo Davide Castellanotti su passaggio di Degano.
Al 32′ espulsi Lattanzi e Sommovigo (in seguito a un battibecco a centrocampo).
Al 33′ gol annullato per fuorigioco a Shqypi.
Al 44′ Shqypi accorcia le distanze su calcio di rigore.
Ripresa: al 22′ Paterno riapre il match con uno stoccata più o meno dal centro dell’area.
Al 25′ cartellino rosso a Gervasi per doppia ammonizione.
Al 41′ espulso anche Beggiato.
Tabellino.
LERICI – BOLANESE 2 – 3
LERICI: Calzetta, Milone (Gjonai), L’osso; Lanzoni, Seghi, Benassi; Lattanzi, Maglione, Paterno; Barcio (Giampieri) e Shqypi. All. Gatti.
BOLANESE: Biagioni, Deidda, Sommovigo; Tacchini, Beggiato, Briselli; Degano (Barbieri), Gervasi (Baiardi), Colombo (Carta); Castellanotti A. e Castellanotti D. All. Gjorgiev.
ARBITRO: Chiapolino di Chiavari.