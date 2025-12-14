Calcio – Al Magrazzurri ci vuole un riscatto

Santo Stefano Magra – Il Magrazzurri si sforza di accarezzare il ritorno alla vittoria, all’indomani del 4-0 buscato a Beverino dall’ Intercomunale, ospitando la Calvarese (che però è alle soglie della zona-playoff) per la 14.a giornata del campionato di Promozione ligure; Girone B: domenica 14/12, al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra, arbitro Righetti di Genova.
Queste poi le altre partite in programma nel turno nel raggruppamento…Angelo Baiardo-Caperanese,Anpi Casassa-Follo, Levanto-Intercounale Beverino, Sammargheritese-San Desiderio, Santerenzina-San Cipriano, Tarros Sarzanese-Canaletto Sepor e Vallescrivia-Don Bosco Spezia.