Calcio – Al “Magra” la lotta del gol col D. Bosco

S. Stefano Magra – Al Magrazzurri, ormai vicecapolista oltre che avanguardia del calcio della provincia nel Girone B della Promozione ligure, il festival del gol con il Don Bosco Spezia al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra.
Padroni di casa in vantaggio subito al 1′ con Benabbi su passaggio di Ninotti. Al 16′ il pareggio salesiano grazie a uno spunto di Andreani. Al 21′ è sorpasso allorché Lapperier lanacia a rete Napoletano. Al 29′ espulso Barabino per fallo da ultimo uomo. Al 32′ Bojang pareggia su un nuovo “assist” di Ninotti. Al 38′ oratoriani nuovamente in avanti con la doppietta di Napoletano.
Ripresa; al 22′ è di nuovo parità allorché il neoentrato Elhdiy libera sotto porta Bojang. Al 36′ espulso anche Salku per doppia ammonizione. In tempo di recupero rete decisiva di Elhdiy smarcato da Benabbi.
Gli altri risultati nella 5.a giornata: Anpi Casassa-Levanto 1-1, Calvarese-S. Cipriano 2-4, Canaletto S.-Follo 0-0, Intercomunale B.-Vallescrivia 0-3, Sammargheritese-A. Baiardo 1-0, Santerenzina-Caperanese 1-0 e Tarros S.-S. Desiderio 1-1.
Conseguente classifica…Sammargheritese punti 13; Magrazzurri 12; San Cipriano 11; Angelo Baiardo 10; Vallescrivia e Follo 8; D. Bosco Spezia e Anpi Casassa 7; San Desiderio 6; Calvarese, Canaletto Sepor, Intercomunale Beverino 5; Santerenzina 4; Levanto 3; Tarros Sarzanese 2; Caperanese 0.
Tabellino.
MAGRAZZURRI – D. BOSCO SP 4 – 3
MARCATORI: Napoletano (2) Bojang (2) Benabbi, Andreani, Elhdiy.
MAGRAZZURRI: Ontario, Lorieri, Caleo (Capetta); Barabino, Cecchi (Lazri), Mameli; Paita (Vecchione), Sbarra, Ninotti (Elhdiy); Bojang e Benabbi.
DON BOSCO SPEZIA: Stano, Lapperier, Pisacane; Porqueddu, Andreani (Tirozzi), Salku; Bonacorsi, Campagni (Berti), Conte (Vella); Nepoletano e Foce (Agrifogli).
ARBITRO: De Longis di Chiavari.