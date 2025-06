Calcinara, bus Amt colpito da sassate sulla provinciale 19

Scatta l’allarme sicurezza tra i sindacati

Attimi di tensione oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 19, nella zona di Calcinara, dove un autobus Amt del servizio extraurbano è stato colpito da alcune sassate mentre era in servizio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i lavoratori del trasporto pubblico e tra i rappresentanti sindacali.

UGL Fna: “Non siamo numeri, ma persone esposte ogni giorno a rischi”

A prendere una posizione netta è Roberto Piccardo, segretario del sindacato UGL Fna, che denuncia l’ennesimo atto di violenza contro gli autisti. «Si continua a minimizzare, come se un’aggressione fosse solo una percentuale su un foglio Excel. Ma quando succederà qualcosa di irreparabile, chi se ne assumerà la responsabilità?» afferma Piccardo.

Clima di degrado e insicurezza: la denuncia del sindacato

Il sindacato da tempo segnala un clima di crescente insicurezza per il personale Amt, aggravato da una generale mancanza di interventi concreti. «Si parla di accordi sulla sicurezza – prosegue Piccardo – ma i miglioramenti promessi restano invisibili. Gli autisti urbani chiedono ogni giorno soccorso per guasti ai climatizzatori, mentre 160-170 bus restano fermi quotidianamente per mancanza di manutenzione».

Trattamenti diseguali tra dipendenti: “Esistono lavoratori di serie A e di serie B?”

Piccardo denuncia anche una disparità evidente nei tempi di intervento sui guasti. «Quando si è rotto il climatizzatore nella palazzina della direzione, è stato riparato in serata. Sui mezzi, invece, i problemi si trascinano da anni. Forse qualcuno pensa che nella stessa azienda esistano dipendenti di serie A e altri di serie B».

Sicurezza nel trasporto pubblico: la pazienza è finita

L’aggressione al bus Amt a Calcinara riaccende i riflettori su un tema sempre più urgente: la tutela della sicurezza per chi lavora ogni giorno al volante. Il sindacato chiede risposte immediate, non promesse. «La pazienza è finita – conclude Piccardo – e la sicurezza non può più aspettare».

