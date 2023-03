Cagliari-Genoa 0-0, pari prezioso del Grifone alla Domus Arena

Pari di carattere per il Genoa ottenuto per 0-0 contro il Cagliari alla Domus Arena in Sardegna.

All’8 Puscas lamenta una trattenuta in area ma l’arbitro Valeri fa giocare.

Poco dopo la prima grande occasione del match capita sulla testa di Vogliacco che però spara alto sopra la traversa. Passano un paio di minuti e Martinez rischia di combinarla grossa, rinvia male e la palla finisce sui piedi di Lapadula che però non è bravo a sfruttare l’occasione.

Passata la mezz’ora grande occasione per Puscas che sfrutta una palla vagante e conclude forte ma Radunovic è attento e respinge il tiro.

La ripresa inizia col brivido: Sabelli trattiene Luvumbo e l’arbitro Valeri assegna il rigore per i sardi. Dopo contro il var la decisione si tramuta in punizione dal limite con il fallo iniziato fuori dall’area di rigore e con Sabelli ammonito.

Il Cagliari preme alla caccia del vantaggio, ci provano in serie Lapadula e Nandez: l’argentino trova anche la via della rete ma il gol è annullato per fuorigioco. Il Genoa bada soprattutto a difendersi nella prima parte della ripresa.

IL TABELLINO

Cagliari-Genoa 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga (46′ Nandez), Zappa; Rog (13′ Korfalidis), Makoumbou, Barreca (71′ Azzi), Mancosu (71′ Pavoletti), Luvumbo, Lapadula. Allenatore Ranieri.

Genoa (3-5-2): J. Martínez; Dragusin, Bani (46’Sturaro), Vogliacco, Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito, Jagiello (56′ Haps), Gudmundsson (80′ Dragus), Puscas (80′ Salcedo). Allenatore Gilardino.

Note: ammonito Rog (C), Dragusin (G), Goldaniga (C), Vogliacco (G) Makoumbou (C).

Arbitro Paolo Valeri di Roma, assistenti Di Gioia e Raspollini, quarto uomo Monaldi, al Var Mazzoleni, in postazione Avar Muto.