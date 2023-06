Cade in mare a Boccadasse, 20enne genovese in codice rosso al S. Martino

E’ caduto in mare a Boccadasse e ha perso i sensi. Un 20enne genovese poco prima della mezzanotte di ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al San Martino.

Il giovane è precipitato da alcuni metri sugli scogli di piazza Nettuno.

L’allarme è scattato da parte delle numerose eprsone presenti e sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto.

Il 20enne è stato intubato e traportato in codice rosso al Pronto soccorso.

Nelle ultime settimane, in particolare nella zona della movida di corso Italia, altri giovanissimi sono rimasti feriti cadendo dai parapetto sul litorale. In un caso una turista ventenne si stava scattando un selfie. In un altro caso altri giovani stavano tentando di scavalcare un muretto per entrare abusivamente in una discoteca all’aperto.