Cacciatore ferito nei boschi di Uscio, intervento dei soccorsi

Infortunio a una caviglia in località Calcinara, recupero in ambiente impervio

Nel pomeriggio di ieri un cacciatore è rimasto ferito mentre si trovava in un’area boschiva del territorio di Uscio, in località Calcinara. L’uomo ha riportato un infortunio a una caviglia, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi in una zona difficilmente accessibile.

Operazioni di recupero in zona impervia

La squadra di Rapallo è riuscita a raggiungere il punto dell’incidente e ha operato in coordinamento con il Soccorso Alpino. Dopo una prima valutazione sanitaria, il ferito è stato immobilizzato e sistemato su una barella specifica per il trasporto in ambienti impervi, consentendo uno spostamento in sicurezza lungo il percorso boschivo.

Trasferimento verso l’ambulanza

Concluse le operazioni di recupero, il cacciatore è stato accompagnato fino alla strada più vicina, dove era già presente un’ambulanza. Da lì è stato avviato il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery