Cacciatore di frodo uccide Bambi: genovese preso dai carabinieri, sequestrati 13 fucili

Lo scorso gennaio in località Mongiardino Ligure, in provincia di Alessandria, un cacciatore di frodo veniva notato da un residente del posto mentre a bordo della propria autovettura, benché in giorni di silenzio venatorio, esplodeva due colpi di arma da fuoco in direzione di un daino, abbattendolo.

Ieri i carabinieri della Stazione di Busalla, al termine di un’attività d’indagine, hanno identificato il cacciatore in un 30enne genovese, che è stato denunciato “per esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio ed esercizio della caccia sparando da autoveicoli” procedendo anche a sequestrare, a scopo cautelativo, oltre alla carabina utilizzata per sparare all’animale, altri 13 fucili e circa 320 munizioni di vario calibro, legalmente detenuti.